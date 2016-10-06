Епідеміологи попереджають: в Україні вже розпочався сезон захворюваності на грип та ГРВІ (інфографіка)

Про це в інтерв'ю ТСН.uа розповіла Тетяна Дихановська, завідувач Центру грипу та ГРВІ в Українському центрі з контролю і моніторингу захворювань МОЗ.

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За її словами, кількість хворих саме на грип стане рости в середині грудня з піком у лютому-березні. При цьому на даний момент епідемічна ситуація з ГРВІ і грипом стабільна.

Пороговий рівень у Києві менший на 32% від можливого на цьому тижні. У всій Україні захворюваність нижче епідемічних порогів на 40%", - повідомила Дихановська.

Як повідомляв УНІАН, за минулий епідеміологічний сезон в Україні кількість померлих від грипу сягла 370 осіб.