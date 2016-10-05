Депутати Європарламенту направили листи до Путіна та керівництва ЄС з вимогою звільнити журналіста Сущенка

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, текст листа оприлюднено на офіційній сторінці депутата Міхала Боні (Польща, група Європейських народників), який виступив його ініціатором.

Читайте також"Комітет захисту журналістів": РФ повинна негайно звільнити Сущенка

«Члени Європейського парламенту занепокоєні незаконним затриманням українського журналіста Романа Сущенка владою РФ 30 вересня», - йдеться у листі.

Депутати розцінюють таку ситуацію як «сигнал для занепокоєння для будь-якого потенціального відвідувача Російської Федерації».

«У відповідності до поточної ситуації будь-хто може бути звинуваченим у шпигунстві і бути затриманим. Роман Сущенко має надійну репутацію гарного професіонала, який працює вже багато років у Франції, країні, яка є членом «нормандського формату», і всі звинувачення на його адресу розцінюються не більше, як подальші незаконні дії по відношенню до українських громадян з боку Російської Федерації», - наголосили автори звернення.

Депутати просять негайно звільнити Сущенка і вимагають уваги до цієї ситуації.

Лист підписали, окрім Міхала Боні, віце-президент групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс, лідер «Зелених» Ребекка Хармс та заступник голови підкомітету з питань безпеки та оборони Яромір Щетина.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала в Москві кореспондента агентства "Укрінформ", оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».