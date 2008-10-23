Чого хоче Росія в обмін на дешевий газ

Генеральний директор інституту енергетичної стратегії Віталій БУШУЄВ не виключає, що ціна на газ для України наступного року може бути знижена на 15%.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Якщо строго дотримуватися загальної формули ціни на газ, яка зараз є (у прив`язці до ціни на нафту - УНІАН), то зниження наступного року може скласти відсотків 15% і для Європи, і для України», - сказав В.БУШУЄВ.

У той же час, він зазначив, що «Газпром» шукатиме якісь «лазівки», щоб змінити формулу розрахунку ціни, щоб сьогоднішні ставки не знижувати, оскільки російський газ не можна замінити блакитним паливом з іншої країни.

У той час він припускає, що ціна на газ нижче 120 дол. за тис. куб метрів не опуститься.

Він додав, що Росія вибудовує відносини з усіма партнерами, виходячи з економічної доцільності. У той же час, якщо на чолі деякі політичні, макроекономічні і сусідські інтереси, Росія «за добрі відносини може щось скинути». За його словами, такі механізми були задіяні по відношенню до Грузії, Білорусі, України.

«Якщо Росія не одержує щось натомість – позитивне рішення питань ЧФ РФ, інших економічних аспектів, у неї не залишається стимулу робити пільги для України», - підкреслив він.

За його словами, якщо є додаткові домовленості, то уряд РФ завжди стимулює «Газпром» до того, що ціна була скинута.

Він зазначив, що якщо враховувати тільки економічний чинник, на чому наполягає Газпром як бізнес структура, то ціна газу для України дорівнюватиме ціні газу для Німеччини за винятком транспортної складової.