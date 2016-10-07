Дорогий "жарт": у Києві суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за "замінування" літака

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції, зазначивши, що пасажир літака у стані алкогольного сп’яніння повідомив бортпровіднику, що у сумці товариша знаходиться вибуховий пристрій.

"Солом’янський районний суд у місті Києві розглянув матеріали кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. А відтак, посилаючись на ч. 1 ст. 69 (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до покарання у вигляді штрафу у дохід держави у межах 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тож такий жарт обійдеться чоловіку у 17 тисяч гривень", - наголосили у поліції.

Як уточнили правоохоронці, ця подія трапилася у травні 2016 року на території аеропорту «Київ-Жуляни». Було евакуйовано понад 150 осіб. Після цього літак відтранспортували у спеціально відведене місце, де вибухотехнічна служба перевірила салон і багажне відділення. Інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці затримали «мінера».

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Обвинувачений, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, у суді повністю визнав свою вину. Чоловік пояснив, що він багатодітний батько, виховує дитину з інвалідністю, а того дня просто був п’яним і вирішив пожартувати, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення, що заміновано літак угорської авіакомпанії Wizz Air W67305 рейсом «Київ – Меммінген», який прилетів в аеропорт «Жуляни». На борту літака перебували близько 160 осіб.