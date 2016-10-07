Дорогий "жарт": у Києві суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за "замінування" літака
Солом’янський районний суд Києва зобов'язав зловмисника виплатити державі 17 тис. грн за «жарт» про замінування літака.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції, зазначивши, що пасажир літака у стані алкогольного сп’яніння повідомив бортпровіднику, що у сумці товариша знаходиться вибуховий пристрій.
"Солом’янський районний суд у місті Києві розглянув матеріали кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. А відтак, посилаючись на ч. 1 ст. 69 (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до покарання у вигляді штрафу у дохід держави у межах 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тож такий жарт обійдеться чоловіку у 17 тисяч гривень", - наголосили у поліції.
Як уточнили правоохоронці, ця подія трапилася у травні 2016 року на території аеропорту «Київ-Жуляни». Було евакуйовано понад 150 осіб. Після цього літак відтранспортували у спеціально відведене місце, де вибухотехнічна служба перевірила салон і багажне відділення. Інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці затримали «мінера».
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Обвинувачений, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, у суді повністю визнав свою вину. Чоловік пояснив, що він багатодітний батько, виховує дитину з інвалідністю, а того дня просто був п’яним і вирішив пожартувати, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення, що заміновано літак угорської авіакомпанії Wizz Air W67305 рейсом «Київ – Меммінген», який прилетів в аеропорт «Жуляни». На борту літака перебували близько 160 осіб.