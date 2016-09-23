У Запоріжжі ветерани АТО вийшли на мітинг (відео)
14:33, 23 вересня 2016Суспільство
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У Запоріжжі ветерани АТО оголосили "війну" маршрутникам - останнім часом водії мікроавтобусів безпідставно відмовляють ветеранам АТО у безкоштовному проїзді.
У Запоріжжі ветерани АТО оголосили війну маршрутникам
Про це йдеться у сюжеті програми Спецкор.
Сьогодні військові вийшли на мітинг під стіни міськради, адже частина водіїв зневажливо ставляться до бійців - деякі не пускають їх в салон, а деякі відверто провокують конфлікт, наголошують журналісти.
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"Міська влада, яка укладає угоди з перевізнгиками на скарги уваги не звертає, тож перевізники почуваються безкарно. Запевняють - сьогоднішня акція має стати остпаннім попередженням. Якщо посадовці не змусять маршрутників виконувати закон, військові обіцяють зробити це самі", - йдеться у сюжеті.
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