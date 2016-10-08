Волонтери-розвідники показали російські військові бази в окупованому Криму (фото, відео)

Аеророзвідка фонду "Сестри Перемоги" вирушила на окупований російськими військами Крим, йдеться на сторінці у Facebook.

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"Вже за самим адміністративним кордоном з материковою частиною України починаються укріпрайони і військові бази. Ми покажемо вам дві з них - базу спеціального призначення та військово-повітряних сил", - йдеться в описі до відео, знятого волонтерами.

За їхніми словами, їм вдалося зняти військову базу росіян поруч з адмінкордоном України, базу спеціального призначення ЗС РФ і базу Джанкой.

Раніше волонтери InformNapalm показали фото скупчення військової техніки російсько-терористичних сил у Донецьку.