Росія відправила до окупованого Криму ще один винищувач

В окупованому Криму на озброєння окремого морського штурмового авіаційного полку Чорноморського флоту РФ надійшов ще один - дев'ятий - багатофункціональний винищувач Су-30СМ.

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Про це повідомляють «Новости Крыма» з посиланням на прес-службу Південного військового округу (ЮВО).

«Цей літак, побудований на Іркутськом авіаційному підприємстві, отримав найменування «Севастопольський», – повідомили в прес-службі ЮВО.

У відомстві додали, що екіпаж нового винищувача пройшов навчання в Єйському навчальному центрі і вже приступив до виконання завдань бойової підготовки.

Планується, що до кінця року авіаполк поповниться ще кількома Су-30СМ, зазначили у відомстві.

За інформацією військових, льотчики морської авіації ЧФ приступили до експлуатації Су-30СМ з аеродрому в Криму в січні минулого року. Ці надзвукові багатофункціональні винищувачі замінять фронтові бомбардувальники Су-24, які становили основу авіапарку морської авіації ЧФ і поетапно знімаються з озброєння.