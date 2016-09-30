З парашутом на воду: спецназ Нацгвардії десантувався з висоти 2 кілометри (фоторепортаж, відео)
14:29, 30 вересня 2016Суспільство
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Днями на базі Олександрійського аеродрому військової частин 2269 Національної гвардії України підрозділи спеціального призначення виконали стрибки з парашутом на воду та з висоти 800 і 2000 метрів.
У кожного зі спецназівців за плечима десятки стрибків / ngu.gov.ua. Андрій Некрасов
«Метою проведення навчально-методичного збору є вдосконалення навичок та підвищення класної кваліфікації фахівців парашутно-десантної підготовки загонів спецпризначення», - цитує прес-служба Нацгвардії начальника відділу протидиверсійної та повітрянодесантної підготовки полковника Олега Василенка.
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Як зазначається, у кожного зі спецназівців за плечима десятки стрибків з різних висот різноманітними способами.
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