МОН вимагає від освітян використовувати у школах тільки державну мову

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації МОН, відповідний лист направлено у зв’язку зі зверненнями представників громадських організацій та окремих громадян з приводу невиконання у повному обсязі мовного законодавства у частині застосування державної мови в навчальних закладах.

«У робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншим персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою – також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі», - йдеться в роз’ясненні міністерства освітянам.

Читайте такожЗарплата українського вчителя в 2017 році має зрости на третину - президентПоміж тим у листі Міністерства відзначається, що загальноосвітнім навчальним закладам при розробці робочого навчального плану на базі Типового навчального плану (без вивчення/із вивченням мови національної меншини, з вивченням однієї чи двох іноземних мов) рекомендується враховувати інтереси учнів та їхніх батьків - ознайомлювати батьків та учнів з проектом робочого навчального плану через веб-сайт закладу та на батьківських зборах, проводити відповідні опитування тощо.

Освітнім навчальним закладам МОН також рекоменує активно залучати дітей та молодь до різноманітних навчально-виховних і культурно-просвітницьких заходів, у рамках яких популяризувати українську мову в учнівському, студентському та педагогічному середовищах, поінформували в МОН.