У Полтаві відреставрують пам'ятник Гоголю, встановлений в 1934 році

У Полтаві відреставрують пам`ятник видатному письменнику Миколі Гоголю і сквер, в якому його встановлено.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі Полтавського міськвиконкому повідомили, що фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок субвенції в 1 млн. грн., виділеної для проведення заходів з нагоди святкування 200-річчя з дня народження письменника.

«Алея стане одним з найпривабливіших місць для туристів з України і закордону. Роботи вестимуться комплексно – водночас відреставрують сквер навколо монумента, встановивши там паркові скульптури – фігури персонажів, створених фантазією письменника. Згідно з рішенням міськвиконкому, замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення реставрації пам`ятника визначено управління культури. Роботи з відновлення скверу і встановлення фігур виконає управління капітального будівництва», – повідомили в прес-службі.

Пам`ятник М.Гоголю в Полтаві встановлено ще в 1934 році. Його реконструкцію запланували в рамках святкування 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя, яке відзначатимуть у Полтаві в 2009 році.