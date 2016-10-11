Суд дослідив результати двох суперечливих експертиз у справі проти екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, колізія полягає в тому, що первинна експертиза за результатом дослідження тіла потерпілого судмедекспертом говорить, що він отримав 2 вогнепальні поранення в шию та бедро в напрямку зліва праворуч.

Що, на думку захисників екс-«беркутівців», свідчить про те, що стріляли не з-за бетонних барикад біля верхнього виходу метро «Хрещатик», а з протилежного боку - з готелю «Україна».

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Натомість прокурори та адвокати потерпілих апелюють до повторної комплексної експертизи, яка доводить протилежне: поранення потерпілий отримав унаслідок поранень із правого боку, тобто з боку, де розташовувалися екс-«беркутівці».

Як зазначають прокурори та захисники потерпілих, перша експертиза була помилковою, експерти неправильно вказали вхідні та вихідні отвори на тілі потерпілого.

Сьогодні в судовому засіданні були досліджені відеоматеріали та фотографії з відео моменту загибелі потерпілого Євгена Котляра, що, на переконання прокурорів та захисників потерпілих, як і комплексна експертиза, доводять, що постріли відбулися саме з боку екс-«беркутівців».

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб.