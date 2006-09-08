Заступник міністра освіти рівняє Україну з Африкою

У вищих навчальних закладах України сьогодні практично немає конкурсу під час вступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра освіти і науки України Борис ЖЕБРОВСЬКИЙ на прес-конференції в Алушті.

"Практично, конкурсу у вищих навчальних закладах сьогодні немає, дуже багато закладів не тільки приватних, а й державних брали сьогодні на навчання учнів з оцінками 5 балів, але за новою системою (12-бальною - УНІАН), що, по суті, 2 з плюсом або 3 з мінусом", - зазначив Б.ЖЕБРОВСЬКИЙ. Ще однією проблемою української освіти є наявність шкіл, де навчається менше 20-ти чоловік. Вже закрито 80 шкіл, де навчалося 10 чоловік.

Разом з тим, за словами Б.ЖЕБРОВСЬКОГО, сьогодні в Україні відбувається революція в технології навчання, розроблена програма інформатизації шкіл. Поки що ж за кількістю комп`ютерів, рівнем підключення до Інтернету українська держава знаходиться на 82 місці в світі. "Ми там разом з Африкою", - зазначив перший заступник міністра освіти і науки України.