Заборгованість із зарплат на шахтах зросла на 470%

Однією з основних причин збільшення у вересні заборгованості із зарплати є зростання боргу із зарплати на вугільних підприємствах (на 1 жовтня порівняно з 1 вересня становив 469,8%).

Про це заявила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА агентству УНІАН у коментарі щодо різкого збільшення у вересні заборгованості із виплати зарплати.

За словами міністра, проблеми з виплатою зарплати вугільникам обумовлені неплатежами енергетичних підприємств та істотним зменшенням обсягів реалізації коксівного вугілля.

Серед інших істотних причин зростання заборгованості із зарплати Л.ДЕНИСОВА назвала погіршення фінансового стану підприємств, неповне фінансування державних замовлень, непроведення розрахунків за продукцію і надані послуги.

Як зазначила Л.ДЕНИСОВА, зростання обсягу заборгованості порівняно з 1 вересня зафіксовано майже у всіх регіонах країни, окрім Одеської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей і Києва.

Найвище зростання заборгованості було в Донецькій області – на 53,5 млн. грн.; Луганській – на 44,7 млн. грн., Львівській, – на 23,6 млн. грн., Харківській, – на 11,7 млн. грн., Запорізькій – на 5,8 млн. грн., Чернігівській – на 3 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні, станом на 1 жовтня 2008 року, зросла як порівняно з початком року, так і порівняно з 1 вересня. Так, порівняно з сумою заборгованості на 1 вересня 2008 року загальний обсяг заборгованості із виплати заробітної плати збільшився на 154,1 млн. грн., або на 22,2%, і становив 849,4 млн. грн. Порівняно з січнем ц.р., заборгованість із зарплати зросла більш як на 181 млн. грн.

Останнього разу заборгованість із зарплати більше 800 млн. грн. було зафіксовано в серпні минулого року, тоді вона становила 802 млн. грн.