Гройсман подякував українським воїнам за патріотизм, мужність і самовіддану любов до Батьківщини

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував українських воїнів за патріотизм, мужність і самовіддану любов до Батьківщини.

Про це йдеться у переданому УНІАН вітанні глави уряду.

"Протягом історії 14 жовтня завжди було днем української військової перемоги, символізує нерозривний зв'язок всіх поколінь захисників України - воїнів княжої доби, козацьких часів боротьби за незалежність України у ХХ столітті та нинішніх захисників Батьківщини", - нагадав Гройсман.

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За його словами, чимало захисників України знаходяться на передовій в зоні проведення антитерористичної операції або нещодавно з неї повернулися.

"Про героїзм безстрашних українських бійців уже ходять легенди, і вони відомі у всьому світі. Велика шана всім нашим захисникам, щира людська вдячність за те, що Україна завжди буде пишатися своїми воїнами", - зауважив прем'єр.

Гройсман побажав усім захисникам та їх родинам міцного здоров'я, добра, злагоди, благополуччя, успіхів та непохитної віри в перемогу.