Сьогодні відзначають День захисника України.

Свято встановлено указом президента Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року.

З нагоди свята сьогодні в державі відбудеться низка заходів: концерти, виставки, фестивалі.

Крім того, 14 жовтня 1942 року було офіційно утворено Українську повстанську армію, тому традиційно це також день УПА.

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Як повідомляв УНІАН, раніше кращим військовослужбовцям вручили нагороди та чергові військові звання. За останні три роки у Збройних силах України пройшли службу понад 200 тисяч мобілізованих і кілька десятків тисяч добровольців. Тільки за офіційними даними, більше 2 тисяч військових загинули, захищаючи Україну від агресора. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання.

Помолитися Божої Матері за українських захисників всіх попросила дружина президента Марина Порошенко.

Вона записала відео, в якому привітала українців з християнським святом Покрови Богородиці, який відзначають 14 жовтня. На противагу радянському 23 лютого, Покрова має пряме відношення до українського війська, тому що здавна була головним козацьким святом.