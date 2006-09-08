Луценко: Генпрокуратура замість підозрюваних допитує слідчих

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що розкриття Генеральною прокуратурою України вбивства полковника УБОЗу Романа Єрохіна знаходиться під загрозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, слідчі прокуратури на сьогодні не зробили необхідних слідчих дій для розкриття цієї справи. «Всі ці дні, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - прокуратура, забравши справу у нас, передавала її спочатку з районної прокуратури в місто, потім в Генеральну (прокуратуру – УНІАН), але так і не провела жодних слідчих дій у цій справі».

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що на сьогодні слідчі прокуратури ще і досі не опитали затриманого підозрюваного організатора вбивства, колишнього співробітника міліції Вадима КЛІКОВСЬКОГО, не провели очні ставки між ним та затриманими раніше колишніми співробітниками податкової інспекції, завдяки свідченням яких МВС вдалося просунутись у розкритті вбивства убозівця. Замість цього ж, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, сьогодні слідчі міліції, які розслідували цю справу, були викликані в прокуратуру для надання пояснень, якими методами вони отримали явку з повинним у затриманих осіб. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «методи були нормальні, законні».

Крім цього, зважаючи на такі дії співробітників прокуратури, вчора Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням замінити слідчого у цій справі. Втім, зауважив міністр, реакцією генпрокурора була оцінка його (Ю.ЛУЦЕНКА - УНІАН) професійних якостей. «Давайте залишимо у спокої мою професійність, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - давайте відповімо на одне питання: хто замовив і вбив полковника МВС».

З огляду на вищезазначене він наголосив: «Я вважаю, що це свідчить про намагання затягнути цю справу, а, можливо, і приховати істину. Розгляд цієї справи, очевидно, є під загрозою», - припустив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.

23 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника міліції Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.