Представники бойовиків розповіли, де закопають знищеного "Моторолу"

"Завтра (середа, 19 жовтня) о 10.00 початок панахиди. Поховають його на території республіки", — цитує прокремлівське новинне агентство РИА Новости представника так званого Міноборони "ДНР".

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Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав. В угрупованні "ДНР" у знищенні Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу".

"Моторола" був одним із найжорстокіших бойовиків "ДНР". Зокрема, він розстріляв полоненого українського військового Ігоря Брановицького. Сам "Моторола" зізнався у вбивстві 15 полонених військовослужбовців ВСУ.