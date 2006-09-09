Рятувальники зняли з балкона 84-річну самогубицю

У Євпаторії співробітники міського управління МНС зняли з балкона 84-річну жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією прес-служби, на пункт зв`язку Євпаторійського міського управління МНС вчора вранці надійшло повідомлення, що немолода жінка стоїть на краю балкона третього поверху одного з будинків і має намір здійснити самогубство.

Прибувши на місце, співробітникам МНС довелося використати спеціальний інструмент для відкриття вхідних дверей квартири, де перебувала старенька. Відкривши двері, рятувальники побачили пенсіонерку на балконі - немолода жінка, звисаючи торсом вниз, стояла на табуреті. "Вона в неадекватному стані була знята з балкона і заведена в кімнату", - розповіли в МНС. Бригада "швидкої допомоги" надала старенькій першу медичну допомогу.