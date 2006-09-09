Черновецький жорстоко розкритикував будівельну політику попередника

70% проектів будівництва, розпочатих минулою київською владою, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає простою тратою грошей.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам під час спільного з Міністерством транспорту та зв’язку України, «Укрзалізницею» та представниками уряду об’їзду найважливіших об’єктів будівництва в столиці.

Він зазначив, що на сьогоднішній день київська влада ще знайомиться з проектами, які мали покращити умови пересування та проживання мешканців столиці. «Мені подобається, що є бажання вирішувати важливі проблеми», - сказав він, водночас зазначивши, що «багато речей було зроблено безглуздо» і це, за його словами, побачили і віце-прем’єр-міністр України Володимир РИБАК і міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Розповідаючи про свої враження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «десь 70% від того, що я побачив – то прожекти, тобто то була проста трата грошей». До цього він додав, що з наступного року десь близько 2,5 млрд. грн. тільки процентів за ті кредити, які бралися під гарантії уряду доведеться виплачувати Києву, «тобто будівництво заради будівництва», - зазначив він, додавши, що більшість з будівництв є проектами «і по типу БАМу». Зокрема, він навів приклад будівництва Дарницького вокзалу, який розрахований на 70 тис. пасажирів, яких «зібрати просто неможливо, тому що інфраструктури, яка їх довезе до цього вокзалу нема взагалі». За його словами, вже є пропозиція позбавитися частини того, що вже почалося будуватися. Мер столиці також повідомив журналістам, що спільно з Мінтрансом будуть створені робочі групи, які будуть працювати «не над прожектами, а над проектами на користь киян».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує міська влада в подальшому залучати нові зовнішні позики під будівництво масштабних проектів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що це можливо, але після детального вивчення проектів. «Мені подобаються зовнішні позики, які мають кінцевий вихід і передбачають повернення коштів через комерційні проекти. Але мені не подобаються зовнішні запозичення за рахунок простих людей. Тому поки я не побачу результату, я ніяких позик брати не буду», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. На уточнююче запитання, чи можливі такі позики вже в наступному році, мер відповів, що «ми працюємо дуже швидко і ефективно. Буде проект – буде позика».