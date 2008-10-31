Тимошенко даст вказівку купувати вугілля у державних шахт

Кабінет Міністрів готує доручення про використання генеруючими компаніями НАК «Енергетична компанія України» енергетичного вугілля, видобутого тільки на державних шахтах.

Як повідомив УНІАН міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ, рішення про необхідність такого доручення ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну.

«Прем`єр завтра підпише окреме доручення, щоб вугілля насамперед брати з державних шахт і оплачувати стовідсотково», - наголосив міністр.

За даними Мінпаливенерго, на 29 жовтня на складах ТЕС було нагромаджено 3,479 млн. тонн вугілля, 2,486 млн. тонн з яких зберігалися в державних генкомпаніях, 0,923 млн. тонн – у ТОВ «Східенерго». Мінпаливенерго планувало нагромадити на електростанціях 3,5 млн. тонн вугілля до 1 листопада. Обсяг вугілля, який зараз є на складах, на 40,5% або на 1 млн. тонн перевищує показник на аналогічну дату минулого року.

На думку учасників ринку, на тлі прогнозованого Мінпаливенерго скорочення енергоспоживання в Україні (у IV кварталі - на 1,3%, у I кварталі 2009 – на 0,9%), у зв`язку з кризою продажу в металургійній і хімічній галузях, а також імовірною перевагою на ринку електроенергії, що генерується на АЕС, вироблення електроенергії тепловими електростанціями в опалювальний період може суттєво скоротитися і, як наслідок, скоротиться витрата вугілля на ТЕС. Тенденція може посилитися в разі збереження впродовж всього опалювального сезону такого ж м`якого клімату, який спостерігається на його початку.

Крім того, Україна не планує відмовлятися до кінця поточного від імпорту електроенергії з Російської Федерації при збереженні колишніх цінових параметрів, що також може позначитися на недовиробітку електроенергії на ТЕС.

Нагадаємо, державні шахти реалізують енергетичне вугілля генкомпаніям ТЕС через ДП «Вугілля України».