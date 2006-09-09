Митрополит Володимир відкрив пам’ятник Святій великомучениці Катерині

Сьогодні у Дніпропетровську глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський та всієї України Володимир (САБОДАН) відкрив та освятив пам’ятник Святій великомучениці Катерині.

Як передає кореспондент УНІАН, бронзовий пам’ятник Святій Катерині споруджено на кошти жителів міста та встановлено на будівлі Дніпропетровського Єпархіального центру, який сьогодні урочисто відкрито в рамках святкування 230-річчя з дня заснування обласного центру.

Свята великомучениця Катерина віднині є покровителем Дніпропетровська.

Митрополит Володимир також вручив нагороди УПЦ (МП) присутнім на урочистій події колишнім та чинним керівникам області, які сприяли спорудженню Єпархіального центру. Ордени церкви отримали губернатор Дніпропетровщини Надія ДЄЄВА, міський голова обласного центру Іван КУЛІЧЕНКО та екс-губернатори області – Микола ШВЕЦЬ, Володимир ЯЦУБА, Сергій КАСЬЯНОВ та Юрій ЄХАНУРОВ. Зокрема Ю.ЄХАНУРОВА, як ініціатора створення та встановлення пам’ятника Святій Катерині у Дніпропетровську нагороджено церковним орденом «Преподобного Іллі Муромця».