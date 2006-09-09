Дітей на залізниці залишилося тільки проплатити

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту не має заборгованостей перед «Укрзалізницею» за перевезення дітей залізничним транспортом. Позови залізниць до міністерства судами задоволені не були. Отже, «Укрзалізниця» не має правових підстав стверджувати про наявність заборгованості у Міністерства. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

«Звинувачення міністерства у недбалості та бездіяльності не мають жодних підстав і можуть бути розцінені як провокація та непрофесійність керівництва «Укрзалізниці»», - наголошується у заяві прес-служби.

Міністерство зазначає, що завжди в повному обсязі вносило пропозиції щодо передбачення коштів у проекті Державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд дітей у залізничному транспорті. Зокрема, міністерству фінансів України подано пропозиції щодо необхідності виділення в поточному та 2007 роках коштів на пільговий проїзд дітей віком від 6 до 14 років у залізничному транспорті.

Міністр Юрій ПАВЛЕНКО запевнив, що зробить все, щоб пільги для дітей були збережені в повному обсязі, підкреслює прес-служба.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту повідомляє, що у 2005 році відповідна стаття бюджетних витрат у розмірі 22 млн. грн. була вилучена з проекту держбюджету-2005 під час другого читання у Верховній Раді України. Міністерство надало пропозиції щодо включення до проекту держбюджету-2006 відповідних видатків в сумі 39 млн. грн. Однак вони не були враховані під час затвердження Верховною Радою. Тому міністерство фактично не мало можливості перераховувати кошти на компенсацію пільгового проїзду дітей у 2005 та 2006 роках оскільки зазначені кошти не були передбачені Законом України «Про Державний бюджет», зазначає прес-служба.

Як повідомлялося, 8 вересня адміністрація «Укрзалізниці» звинуватила Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту у невиконанні своїх обов’язків та заборгованості перед «Укрзалізницею».