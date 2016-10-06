"Екс-спікер парламенту" "ЛНР" спростував версію про самогубство одного з лідерів "республіки"

Про це в інтерв'ю "Коммерсанту" розповів "екс-спікер парламенту" "ЛНР" Олексій Карякін.

"Офіційна версія неправильна. Ципкалов був убитий особистою охороною Плотницького. Не розумію, хто взагалі у прокуратурі міг придумати цю формулювання, що він повісився з побоювань за своє життя. Про спробу якогось перевороту або зміщення Плотницького я не знаю. На виборах "глави республіки" ми з Геннадієм Ципкаловым його підтримували, втрьох були на всіх плакатах", - заявив представник "ЛНР".

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Але потім Плотницький, за словами Карякіна, спочатку технічно змістив Ципкалова з посади прем'єра", зробивши "радником", який ні на що не впливає, а потім також усунув його з посади "спікера парламенту "ЛНР".

"Зараз у Луганську чистять всіх, хто мав відношення до "становлення "республіки". У жалюгідному стані Комуніст ("заступник голови "народної міліції" самопроголошеної ЛНР - Ред.), були припущення, що він також убитий, але прокуратура оприлюднила відео, на якому він живий, але очевидно, що з ним не все в порядку", - підсумував ."екс-спікер парламенту" "ЛНР".

У ніч на 24 вересня ЗМІ терористів повідомили, що колишній "голова ради міністрів" і радник глави "ЛНР" Ігоря Плотницького Геннадій Ципкалов наклав на себе руки.