Суд встановив заставу в 120 тисяч гривень двом із трьох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві жителя Кривого Озера

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 грудня з можливістю внесення застави у розмірі 120 тис. грн поліцейському з Кривого Озера, старшому лейтенанту Миколі Хоменку та сержанту Олександру Причипойді, які обґрунтовано підозрюються у перевищенні повноважень під час затримання місцевого мешканця Олександра Цукермана, який загинув від вогнепальних поранень.

Читайте такожГолова Департаменту патрульної поліції розповів про зміни після подій в Кривому Озері

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення було прийнято у п'ятницю, 21 жовтня.

У суді пояснили, що стосовно підозрюваного в ході досудового розслідування була здійснена перекваліфікації його дій з ч. 3 ст. 365 КК України на 2 ч. ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень).

Перекваліфікацію здійснено, оскільки встановлено, що смерть потерпілого настала від вогнепальних поранень, які завдав водій службового автомобіля поліції, а не побоїв, які могли завдати підозрювані.

Як повідомляв УНІАН, четвер, 20 жовтня, Центральний районний суд Миколаєва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 грудня поліцейському з Кривого Озера Денису Ляхвацькому, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві під час затримання місцевого мешканця Цукермана.

Читайте такожАваков: Україні доведеться пережити ще кілька ситуацій, як в Кривому Озері

За версією слідства, в ніч на 24 серпня підозрювані, що перебували у складі групи швидкого реагування Кривоозерського відділу поліції прибули на виклик про сімейну сварку. На місці вони виявили місцевого мешканця, який перебував у нетверезому стані і порушував громадський порядок. Правоохоронці надягли на нього кайданки та у ході виниклого конфлікту нанесли потерпілому тілесні ушкодження, а водій службового автомобіля здійснив у чоловіка два постріли з травматичного пістолета «Сталкер». Внаслідок отриманих поранень потерпілий загинув.

Досі не знайдено пістолет з якого здійснювались постріли.

Прокуратура затримала трьох поліцейських, які затримували загиблого: Дениса Ляхвацького, Миколу Хоменко та Олександра Причипойду.

Усі вони знаходились під вартою без права внесення застави.