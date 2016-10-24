30% українців хочуть емігрувати в іншу країну - опитування

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2016 року.

Більшою мірою виявляють бажання поїхати за кордон на постійне місце проживання або на роботу мешканці Західного та Центрального регіонів, чоловіки, люди молодшого віку, з вищим рівнем освіти та доходів.

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Основні причини для бажання виїзду за кордон на постійне місце проживання – отримання кращих умов життя (53%), бажання забезпечити краще майбутнє для дітей (41%), відсутність достойної роботи в Україні (32%). При цьому, для респондентів, які мають дітей до 16 років, бажання забезпечити краще майбутнє для дітей є основним мотивом (52%) виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Серед інших мотивів виїзду за кордон на постійне місце проживання: 13% - з метою кращої самореалізації, 8% - через не відчуття себе в безпеці в Україні, 7% - з метою отримання кращої освіти або кращого медичного обслуговування, 5% - через кращі умови ведення бізнесу за кордоном.