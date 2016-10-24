У Харкові з'явився новий майданчик для вигулу собак

Тепер у Харкові можна вигуляти чотириногого вихованця біля будинку № 232 - Б по вулиці Дружби Народів. Про це повідомляє місцевий портал 057.ua.

Майданчик огороджений і на ньому все необхідне для тренування тварин: легкоатлетичний і подвійний бар'єри, похила стінка, окоп, колесо та інші снаряди, зазначили в прес-службі міськради.

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Крім цього майданчика, у місті є й інші місця для вигулу та тренування собак. У Шевченківському районі такі майданчики є в районі будинку №39-а по пр. Науки, по вул. Дерев'янко, 14, в пер. 23 Серпня, 10, в Холодногірському районі - у дворі будинку по вул. Чередниченківськой, 7, в Індустріальному районі - біля будинку №2 по вул. Бібліка, на перехресті вул. Зубарєва та вул. Грицевця.

Щоб у мікрорайоні встановили майданчик для вигулу собак, необхідно надіслати заявку на адресу КП "Центр поводження з тваринами", після чого фахівці комунального підприємства приїдуть на місце і визначать, де можна облаштувати такий майданчик.