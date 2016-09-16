У Чорноморську відкрили пам'ятник "українському Хатіко" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник встановлено біля місцевої поліклініки, на вулиці 1 Травня.

У церемонії відкриття взяли участь понад 100 осіб, серед яких - мер Чорноморська Валерій Хмельнюк, співробітники поліклініки, ініціатор встановлення пам'ятника Світлана Брайченко, громадські діячі, школярі, а також – представники місцевого кінологічного клубу, які прийшли зі своїми вихованцями.

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У ході церемонії відкриття пам'ятника відбулися показові виступи собак.

Пам'ятник створили київські скульптори Богдан Козаченко і Олександр Притула – члени громадської організації «Об'єднання майстрів мистецтв України».

Монумент виготовлено зі сплаву склопластику і поліефірних смол, покрито спеціальним складом. Авторам, які виконали роботу безкоштовно, вдалося за наявними фотографіями відтворити характерні особливості конкретного пса, скульптуру якого виготовлено в натуральну величину.

На постаменті напис: «Якщо б люди могли любити як собаки, світ став би раєм. Джеймс Дуглас», а також: «Сенбернару Лорду – символу собачої вірності та відданості. 2016 рік».

Як пояснила УНІАН начальник відділу внутрішньої політики Чорноморської міськради Людмила Мелешина, пожертви на витратні матеріали надходили з різних міст України та з-за кордону.

«Історія сенбернара Лорда – реальна й це зворушило багатьох людей. Цей пам'ятник - символ собачої вірності та відданості, а також справжнім людським відносинам... Монумент символ того, що люди у відповіді за тих, кого приручили», - сказала Мелешина.

З невідомих причин перший власник собаки викинув його на вулицю, але пса підібрав працівник господарської частини поліклініки, який і дав йому прізвисько Лорд. Близько 13 років тому чоловік помер, але тварина залишилася біля медзакладу.

«Незважаючи на величезні розміри, це був дуже добродушний, миролюбний собака, він дуже любив дітей. Влітку ми часто бачили, як Лорд купається в міських фонтанах. Його та його історію знало все місто, й жодній людині не спало б на думку образити цього пса», - зазначила керівник відділу.

Як розповіли УНІАН співробітники поліклініки, йдучи ненадовго, сенбернар завжди повертався до адміністративної будівлі. Співробітники щодня його годували, встановили спеціальну поїлку. Кілька разів місцеві жителі намагалися забрати пса додому, але той тікав і повертався до поліклініки, де перебував у будь-яку погоду.

За вірність господарю городяни прозвали його «наш Хатіко».

Перед Новим роком собака зник, його виявили в кущах, неподалік від медустанови, в дуже тяжкому стані. Доставили до ветеринарної лікарні, де медики поставили діагноз - захворювання крові й нирок, також на тулубі виявили сліди від влучення запалених петард, а в легенях - кулю.

«Його хотіли приспати, але люди зібрали гроші, відвезли до одеської клініки, де він, здавалося б, почав одужувати. Знайшли нових господарів, які хотіли його забрати, але наприкінці січня Лорд помер», - розповіли в поліклініці.

Довідка УНІАН. Пес на прізвисько Хатіко породи Акіта-іну став символом вірності й відданості в Японії, оскільки протягом 9 років (до смерті) приходив на станцію зустрічати померлого господаря.