СБУ в районі АТО затримала інформатора бойовиків (відео)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисник був завербований бойовиками у січні 2015 року.

Використовуючи одну з соціальних мереж російського походження, де він зареєструвався під вигаданим ім’ям, спільник терористів повідомляв своїм кураторів про переміщення військової техніки сил АТО.

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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Ясинуватій на Донеччині інформатора Головного розвідувального управління генштабу міністерства оборони РФ.