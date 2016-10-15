СБУ на Донеччині затримала інформатора російської військової розвідки

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік був завербований у серпні цього року через знайомих, які входять до складу одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР". Протягом двох місяців він передавав кураторам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України поблизу лінії розмежування у Ясинуватському районі. Спільник терористів також корегував артилерійські та мінометні обстріли терористів по позиціях сил антитерористичної операції.

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Слідчими СБУ в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Як повідомляв УНІАН, в серпні у Луганській області Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох місцевих жінок, які передавали бойовикам інформацію про розміщення українських Збройних Сил.