Уряд Австрії націоналізував банк шляхом придбання за два євро

Уряд Австрії купив 99,78 відсотка акцій банку Kommunalkredit за два євро, повідомляє AFP. На цей крок влада пішла для порятунку фінансової організації, яка є кредитором муніципальних структур, від банкрутства.

Основними власниками Kommunalkredit є австрійський банк Volksbank і франко-бельгійський Dexia. Їм належить 50,78 і 49 відсотка акцій австрійської кредитної організації відповідно. За умовами операції, Volkbank і Dexia одержать за свої пакети цінних паперів по одному євро. Інші 0,22 відсотка акцій Kommunalkredit залишаться під контролем муніципальної влади Австрії.

Після того, як націоналізація Kommunalkredit закінчитися, уряд має намір інвестувати у фінансову організацію близько 100 мільйонів євро для збільшення її основного капіталу.

Лента.ру