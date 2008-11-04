В Україні накопичено історичний максимум запасів вугілля

Генеруючі компанії НАК «Енергетична компанія України», станом на 1 листопада, накопичили історичний максимум запасів вугілля на складах для проходження осінньо-зимового періоду 2008/2009 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, на складах ТЕС до 1 листопада було в наявності 2,574 млн. тонн вугілля, тоді як на цю ж дату 2007 року - 1,625 млн. тонн (у 2004 році - 1,381 млн. тонн, у 2005 році - 2,467 млн. тонн, у 2006 році - 2,555 млн. тонн).

Обсяг запасів вугілля на 1 листопада перевищує передбачений «Прогнозним енергетичним балансом електроенергії, палива та витрат ГК ТЕС на 2008 рік», згідно з яким на 1 листопада 2008 року запаси вугілля на складах ТЕС генкомпаній НАК «Енергетична компанія України» мали бути на рівні 2,078 млн. тонн.

В управлінні НАК «ЕКУ» перебувають пакети акцій ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Центренерго», а також ВАТ «Західенерго».