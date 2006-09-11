У Криму під час спроби розпиляти авіабомбу загинуло троє чоловік

У селі Кірово Ленінського району Криму вчора під час спроби розпиляти авіабомбу підірвалося троє чоловік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибух оглушливої сили пролунав на початку дев`ятої вечора на одному з дворів села. Коли місцеві жителі прибігли на місце події, то побачили в дворі півтораметрову яму. Навколо все було всіяно залишками тіл загиблих. Три найближчі до епіцентру будинки зруйнувані практично повністю, частково зруйновані від вибуху ще близько 20 будинків. «У будинку, у дворі якого стався вибух, перебували двоє п`ятирічних дітей, - розповів помічник начальника Головного управління МНС України в АР Крим Володимир ІВАНОВ. – Якимось дивом обоє залишилися цілими і неушкодженими. Залишився живим і чоловік господині, він у момент вибуху був на рибалці».

На місце прибули рятувальники МНС Ленінського райвідділу і Головного управління МНС України в Криму, співробітники прокуратури і міліції. Експерти-криміналісти зараз займаються ідентифікацією останків тіл. За попередніми даними, під час вибуху загинуло троє людей: 36-річна господиня будинку, і два місцевих жителі, якими було 20 і 21 рік. Як виявилось, вони займалися збором і продажем металу. Цього дня якраз на металобазу була відправлена навантажена машина, і підрядчики зайнялися збором нової партії. Зараз ведеться розслідування, звідки узявся боєприпас, але зовсім поряд з місцем, де все відбулося, розташований військовий полігон. Фахівці-піротехніки стверджують, що є велика ймовірність того, що боєприпас сучасного зразка. «За попередніми даними, це було не що інше, як авіабомба, завдовжки приблизно 1,5-1,7 м і діаметром 35-50 см, - розповів В.ІВАНОВ. – З`ясувалося, що бомбу привезли на мотоциклі за дві години до вибуху, а «розчленувати» спробували за допомогою газового різака».

Зараз на місці проводиться розслідування. Обставини події уточнюються.

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