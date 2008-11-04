НБУ вимагає продавати долар в обмінниках не вище, ніж по 6 гривень

Національний банк вимагає від комерційних банків продавати наявні долари населенню по курсу не вище 6,0 UAH/USD. Про це повідомила прес-служба НБУ.

«Враховуючи рівень середньозваженого курсу долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку за 03.11.2008, вважаємо за доцільне встановити курс продажу долара населенню на наявному ринку 4 листопада не вище 6 гривень 00 копійок», - йдеться в повідомленні.

Як нагадує proUA, раніше НБУ вимагав від банків з 31 жовтня продавати наявні долари населенню по курсу не вище 6,3 UAH/USD, а потім (з 1 по 3 листопада) - по курсу не вище 6,2 UAH/USD.