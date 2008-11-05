Україну перевіряють експерти з хімічної зброї

01:07, 05 листопада 2008
Суспільство
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Перший візит представників ОЗХЗ

Третього листопада розпочався візит в Україну делегації експертів Технічного секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з метою огляду засобів та сил з надання допомоги та захисту від хімічної зброї за статтею Х Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що це перший в історії двосторонніх відносин України з ОЗХЗ офіційний візит до України представників цієї організації, яка була створена у 1997 році. Візит приурочений українською стороною до 10-ї річниці приєднання до КХЗ.

У рамках візиту передбачається відвідання представниками ОЗХЗ низки підпорядкованих МНС, Міністерству охорони здоров’я і Міноборони об’єктів, які Україна готова запропонувати у випадку застосування або загрози застосування хімічної зброї проти держав-учасниць КХЗ.

Візит триватиме до 5 листопада.

 

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