Путін дав російський паспорт українському мільярдерові

Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом Путіна, російське громадянство також отримала дочка Шифріна Софія Роза, яка народилася в 2000 році у Великобританії.

Як пише Slon, Едуард Шифрін є співзасновником міжнародного торговельно-інвестиційного холдингу Midland Group. У Москві структур холдингу належать бізнес-центри Midland Plaza і Diamond Hall і ТЦ «Парус».

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У 2010 році Шифрін зайняв 773-е місце в світовому рейтингу мільярдерів за версією Forbes. Тоді журнал оцінював його статки в $1,3 млрд. В 2011 році бізнесмен випав з глобального рейтингу і більше в нього не включався. За даними видання, Шифрін є підданим Великобританії.

Шифрін інвестував $12 млн у фільм «Залюднений острів» Федора Бондарчука, який вийшов на екрани в 2008 році. Загальний бюджет фільму склав $36 млн.