Київ може залишитися без тепла, гарячої води та... електрики?

АЕК «Київенерго» (м. Київ) вважає ситуацію з теплопостачанням Києва загрозливою. Причиною тому є важкий на сьогодні фінансовий стан компанії, зокрема, ситуація з розрахунками за паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що згідно із законодавством АЕК «Київенерго» для забезпечення потреб міста має одержувати з міського бюджету компенсацію різниці між тарифом і економічно обгрунтованими витратами.

Так, дотація для компанії в 2008 році має бути 790,8 млн. грн. Станом на 6 листопада «Київенерго» фактично одержало з міського бюджету лише 375,8 млн. грн. Таким чином, в розрахунках на 2008 рік компанії мають компенсувати 415 млн. грн. При цьому він додав, що на 6 листопада «Київенерго» має борг за газ перед ДК «Газ України» у розмірі 55 млн. грн. За прогнозами, в листопаді й грудні в плані придбання газу компанія має сплатити ДК «Газ України» 725 млн. грн.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що негативна ситуація з погашення боргів за газ перед ДК «Газ України» створює загрозу стабільності проведення опалювального сезону в Києві. Подія 4 листопада, коли «Київоблгазом» на деякий час було відключено котельну в Оболонськом районі, може повторитися.

За його словами, «Київенерго» має значні кредитні зобов`язання, що також негативно впливає на загальний фінансовий стан компанії. Поточні зобов`язання компанії за обслуговування загального кредитного портфеля щомісячно становлять 10 млн. грн. Так, «Київенерго» вимушено постійно брати короткострокові кредити для розрахунків за газ через затримку отримання коштів з міського бюджету і для погашення попередніх кредитів, які, у свою чергу, теж були одержані для цієї мети. Загальна сума короткострокових кредитів становить 260 млн. грн., зобов`язання з погашення яких наступають в грудні цього року.

Крім того, для реконструкції та модернізації теплових мереж «Київенерго» було одержано кредит Світового банку у розмірі 160 млн. дол., з яких залишається сплатити 105 млн. дол.

«Київенерго» потребує збалансованої економіки. Проте, на сьогодні борги компанії накопичуються і, з урахуванням негативної ситуації з платіжною дисципліною, представляють загрозу для стабільної роботи і, зокрема, забезпечення опалювального сезону. Особливо важливе те, що схема енергопостачання Києва побудована таким чином, що у разі обмеження подачі газу ДК «Газ України» кияни будуть позбавлені частково не тільки тепла, гарячої води, але й електрики», – заявив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, в структурі витрат АЕК «Київенерго» в частині теплопостачання 62% становить ціна на паливо, 17% - оплата праці зі всіма нарахуваннями, а ще 21% - це ремонти, інвестиційна програма, податкові зобов`язання, адміністративні, соціальні та інші витрати. Як не раз зазначала компанія, існуючий тариф на опалення майже в 2 рази не покриває витрат «Київенерго» на виробництво, передачу і постачання тепла в Києві.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.

Збиток "Київенерго" за підсумками 9 місяців 2008 роки становив 278 млн. грн., при цьому за такий самий період минулого року цей показник був 25 млн. грн.

За підсумками 9 місяців 2008 роки чистий дохід (виручка) від реалізації продукції "Київенерго" становив 4 млрд. 73 млн. грн.