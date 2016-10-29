Україна в ніч на неділю переходить на "зимовий час"

Україна в ніч на неділю, 30 жовтня, переходить на “зимовий час“.

Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", 30 жовтня о 4 годині за київським часом на території України скасовується літній час. Отже, годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад.