Нацполіція: розслідування вбивства Шеремета триває, у справі винесено більш як 97 судових рішень

Про це повідомила керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе і її заступник, начальник кримінальної поліції Вадим Троян на спільній прес-конференції сьогодні в Києві.

«Якщо буде якась нова інформація – ви будете першими, хто дізнається про цю інформацію. Але в жодному разі ви не подумайте, що хтось зупинив роботу на якомусь етапі. Бо така дуже масштабна справа за собою тягне дуже серйозний комплексний підхід: це опитування людей, технічна та оперативна робота», - заявила Деканоідзе.

«Поки що, на жаль, новини ми не можемо розповісти, але що стосується напряму роботи – то вона в жодному разі не припинилася», - додала вона.

У свою чергу Троян прокоментував інформацію про нібито причетність бійців добровольчих батальйонів до вбивства Шеремета: «Питання не в тому, причому тут добровольчі батальйони? Вони (журналісти – УНІАН) зайшли на судовий сайт, там рішень – більш як 97 і є ще інші, взяли 3 рішення суду - про, це добровольці (причетні)! А решта чому не показали?! Це захотілося конкретній людині так написати, ну, значить, так захотілося, чи хтось попросив», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 п.5 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.

ва Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполиция готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.