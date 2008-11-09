У 2009 році обсяги телевиробництва в Україні впадуть на 50%

Наслідком фінансової кризи стануть падіння обсягів телевиробництва і втрата динаміки зростання в галузі.

Про це заявив кіно- та телепродюсер Олександр РОДНЯНСЬКИЙ в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

За його оцінкою, в 2009 році обсяги телевиробництва в Україні впадуть на 50% у порівнянні з нинішніми.

«Я рекомендував би тим, хто накреслює плани на майбутнє, складає бюджети, виходити з цієї цифри. В Росії очікується падіння ринку на 20%. Безумовно, це призведе до скорочення обсягів виробництва», — сказав продюсер.

При цьому О.РОДНЯНСЬКИЙ відзначив і позитивний бік кризи — оздоровлення галузі. «Замість 200 фільмів буде, скажімо, 60 — і, сподіваюся, якісніших», — сказав він.

Водночас він вважає, що на кінопрокат серйозно криза не вплине.

«Прокат житиме, бо в кіно все одно ходитимуть. У кризові періоди, як стверджують очевидці, у кіно ходять», - сказав продюсер.

Разом з тим О.РОДНЯНСЬКИЙ припустив, що криза може позначитись на жанровій палітрі кіно. За його словами, приклад Голлівуду 30-х років свідчить, що коли люди живуть погано, то будь-які приємні емоції й відчуття затребувані. Зокрема, додав О.РОДНЯНСКИЙ, це казки, фентезі, мелодрами, романтичні комедії, а не соціальне кіно і не реалістичні фільми.