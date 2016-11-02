Суд у Москві почав розглядати справу директора Бібліотеки української літератури

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, підтримати Шаріну прийшли кілька десятків росіян. На судовому процесі працюють українські та російські ЗМІ.

Справу розглядає суддя Олена Гудошнікова.

Шаріну захищають адвокати Іван Павлов та Євген Смирнов.

Засідання було призначено на 14.00 за київським часом, однак розпочалося із запізненням на годину.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов удома у директора бібліотеки Шаріної.

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30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово подовжувався. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

31 березня цього року стосовно Шаріної відкрили другу кримінальну справу – її звинувачують у розтраті.