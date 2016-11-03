Директор Чернігівського драмтеатру просить організаторів концерту Потапа і Насті скасувати виступ

Як повідомив Мойсієнко УНІАН, діалог триває вже кілька днів. "Мене запевняють, що все буде нормально, і концерт скасувати вже неможливо", - сказав директор драмтеатру.

Він уточнив, що офіційний договір на оренду залу укладено, однак краще вирішити ситуацію "спокійно, толерантно, і рамках закону".

Мойсієнко вважає, що концерт Потапа і Насті матиме такі ж наслідки для драмтеатру, як і концерт Лободи. Завдані збитки приблизно оцінено в 30 тис. грн.

Водночас, громадські активісти, які пікетували виступ Лободи у Чернігові, сьогодні заявили, що мають намір звернутися з позовом до суду, аби заборонити у Чернігові виступи артистів, які гастролюють у Російській Федерації та на території окупованого Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у Чернігові перед початком концерту Світлани Лободи представники громадських організацій націоналістичного спрямування влаштували "коридор ганьби" для глядачів, які йшли на концерт. Активісти розкидали фальшиві російські рублі і гільзи, обливши їх червоною фарбою, тримали гасла "Геть колаборантів".

Потім невідомі поінформували поліцію, що будівлю драмтеатру заміновано. Близько 600 глядачів було евакуйовано. Вибухотехніки перевірили приміщення, вибухівки чи інших небезпечних речовин виявлено не було.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).