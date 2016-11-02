У Чернігові концерт Лободи "замінували", глядачам влаштували "коридор ганьби"

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Чернігівського міського відділу поліції Наталія Човпило.

За її словами, повідомлення про замінування приміщення надійшло на канал «102» о 19.15. На місце виїхали керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, інші служби. Глядачів із залу було евакуйовано. Вибухотехніки перевірили приміщення, вибухівки чи інших небезпечних речовин виявлено не було.

Читайте такожУ Запоріжжі заборонили виступи проросійських артистів

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Проводяться слідчо-оперативні заходи.

Крім того, перед початком концерту Лободи представники громадських організацій націоналістичного спрямування влаштували так званий «коридор ганьби» для глядачів, які йшли на концерт. Активісти розкидали фальшиві російські рублі і гільзи, обливши їх червоною фарбою, тримали гасла «Геть колаборантів».

Під час пікету виникла сутичка між мітингувальниками та патрульними поліцейськими, хоча до поліції жодних заяв не надходило.

Напередодні громадські активісти звернулися до дирекції театру, керівництва області та міста з вимогою скасувати концерт Лободи, оскільки вона гастролює в Російській Федерації.

Після перевірки приміщення драмтеатру концерт Лободи у драмтеатрі продовжився.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах ввечері 31 жовтня через неправдиве повідомлення про мінування з обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна правоохоронці евакуювали близько тисячі людей, які прийшли на концерт Лободи.