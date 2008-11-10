Інгулецький ГЗК повністю зупинив виробництво
18:28, 10 листопада 2008Суспільство
1715 0
Споживачів забезпечуватимуть із запасів
ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (ІНГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська область) зупинило виробництво товарного залізорудного концентрату. Про це сайту Укрудпромповідомив представник підприємства.
“Комбінат став”, — сказав він.
За словами співбесідника інтернет-видання, відвантаження концентрату споживачам підприємство здійснюватиме з наявних запасів продукції.
ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” — найбільше в Україні підприємство з виробництва залізорудного концентрату.
Підприємство контролює ТОВ “Метінвест Холдинг”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter