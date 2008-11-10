Інгулецький ГЗК повністю зупинив виробництво

Споживачів забезпечуватимуть із запасів

ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (ІНГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська область) зупинило виробництво товарного залізорудного концентрату. Про це сайту Укрудпромповідомив представник підприємства. “Комбінат став”, — сказав він. За словами співбесідника інтернет-видання, відвантаження концентрату споживачам підприємство здійснюватиме з наявних запасів продукції. ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” — найбільше в Україні підприємство з виробництва залізорудного концентрату. Підприємство контролює ТОВ “Метінвест Холдинг”.

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