Інгулецький ГЗК повністю зупинив виробництво

18:28, 10 листопада 2008
Суспільство
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Споживачів забезпечуватимуть із запасів

ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (ІНГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська область) зупинило виробництво товарного залізорудного концентрату. Про це сайту Укрудпромповідомив представник підприємства.

“Комбінат став”, — сказав він.

За словами співбесідника інтернет-видання, відвантаження концентрату споживачам підприємство здійснюватиме з наявних запасів продукції.

ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” — найбільше в Україні підприємство з виробництва залізорудного концентрату.

Підприємство контролює ТОВ “Метінвест Холдинг”.

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