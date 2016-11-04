Скандал в українському небі: з'явилося аудіо з нібито погрозами на адресу літака "Бєлавіа"

На аудіо, яке опубліковане на Youtube, чути розмову диспетчера з екіпажем літака, а також переговори пілотів в кабіні.

Читайте такожСБУ про скандал із "Бєлавіа": ми просили повернути літак, а не погрожувати винищувачами

Нагадаємо, раніше з'явилася повна текстова розшифровка запису переговорів екіпажу "Бєлавіа" з диспетчерською аеропорту Жуляни.

Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдана". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

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