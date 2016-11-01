У Білорусі опублікували повну розшифровку переговорів пілотів "Белавіа" з диспетчерською "Жулян" (документ)
З'явилася повна розшифровка запису переговорів екіпажу "Белавіа" з диспетчерською аеропорту Жуляни.
Вона надана авіаційною владою за запитом БЕЛТА.
Диспетчер: - "Белавіа-840", Київ-Радар.
Пілот: - Слухаю.
Диспетчер: - "Белавіа-840", надійшла вказівка: вам треба, необхідно повернутися на аеродром вильоту Жуляни. ЗА НЕВИКОНАННЯ БУДЕ ПІДНЯТА БОЙОВА АВІАЦІЯ НА ПЕРЕХОПЛЕННЯ.
Пілот: - А що таке сталося?
Диспетчер: - В ефір не можу передати. "Белавіа-840", після прибуття все дізнаєтеся.
Пілот: - Не зрозумів щось я, це хто передав? Не отримавши відповіді, пілот дублює питання: - "Белавіа-840". Це хто інформацію передав?
Диспетчер: - "Белавіа-840", "Украероцентр".
Пілот: - А яка причина?
Диспетчер: - "Белавіа-840", я отримав вказівки повернути вас на аеродром вильоту.
Пілот: - Жуляни, так?
Диспетчер: - Так точно, Жуляни.
Пілот: - Добре, повертаємося.
Далі в розшифровці наводяться розмови екіпажу в кабіні літака.
- Що за дурниця!
- Маячня якась!
- "Белавіа-840". Ще раз уточніть причину. Тут якась помилка, взагалі незрозуміло, з якої причини.
- Belavia eight four zero turn left, height is one eight zero... follows in Zhuliany runway zero eight.
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АТС (аеронавігаційна інформація та управління):
- Heading one eight zero for left zero eight Belavia s seven eight four zero.
Пілот: - Пипець, блін!
АТС: - Belavia eight four zero descent for at level one one zero.
Пілот: - Descent for one one zero eight four zero.
- Check.
Переговори всередині кабіни тривають.
- Б..., не встигли піти, а! Перший раз така дурниця!
- Маячня якась взагалі, блін!
- Власне, могли б уже піти... нерозбірливо... авіація ми вже "лазду" проходимо.
Пілот знову намагається уточнити у диспетчера, в чому причина.
Пілот: - Belavia eight four zero. Ще раз уточніть, що за причина, незрозуміло взагалі.
Диспетчер: - Belavia eight four zero, уточнюємо, зараз... нерозбірливо.
Пілот: - Тут якась помилка, ми уже на два зет, власне ми над Білоруссю.
Пілоти знову обговорюють між собою ситуацію (переговори всередині кабіни).
- Зараз заплутає літак. Почекай, поки не став.
- Блін, ми б пішли вже, блін. Якби ми знали, звичайно. Не, ну перетнули вже все, вони вже... нерозбірливо... ми недоступні.
- Якась нісенітниця, блін!
- Який курс сказав? 180, так?
- Може, між вояками якась там пертурбація, може, щось ще, блін.
- Чи хтось, якийсь пасажир у нас там, який-небудь, швидше за все, блін, ну, швидше за все, через пасажира або щось в багажі.
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Найбільш ймовірно, потім відбуваються переговори зі старшим бортпровідником:
- Ну, поки самі нічого не знаємо.
- Та не знаю.
АТС: - Belavia eight four zero do you need hold pattern for descent?
Пілоти:
- А (тривале), уточнили причину? Белавіа вісім чотири нуль.
- Постав Київ.
Диспетчер знову виходить на зв'язок:
- "Белавіа-840", Київ-Радар.
Пілот: - Так.
Диспетчер: - "Белавіа-840", - каже керівник польотів. Інформація про ваше повернення на аеродром Жуляни НАДІЙШЛА ВІД ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИЦТВА. Доповідь більш детальну вам нададуть після посадки.
Пілот: - Зрозуміло, повертаємося.
Диспетчер: - "Белавіа-840", мене цікавить інформація про кількість пасажирів і розрахунковий час посадки.
Пілот: - Зараз ми все уточнимо.
Переговори всередині кабіни:
- Випускай інтерцептори. Акуратно, потихеньку.
- Ну заходь.
Найбільш ймовірно, переговори зі старшим бортпровідником.
- Повертаємося в Жуляни. Ну не знаю, сказали повернутися.
- З технічних причин, я зараз скажу пізніше.
- Скільки у нас пасажирів?
- 136 пасажирів, розрахований приблизно півсотні вісім хвилин.
Диспетчер: - "Белавіа-840", прийняв. Спасибі. Знижуйтесь. Висота шість тисяч футів. Ешелон переходу сто десятий QNH один нуль два дев'ять.
Пілот: - Шість тисяч, один нуль два дев'ять, знижуємося. Дев'ять... вісім чотири нуль, на курсі сто вісімдесят.
Повна розшифровка переговорів екіпажу "Белавіа" з диспетчерською аеропорту Жуляни
Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.
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