У Білорусі опублікували повну розшифровку переговорів пілотів "Белавіа" з диспетчерською "Жулян" (документ)

Вона надана авіаційною владою за запитом БЕЛТА.

Диспетчер: - "Белавіа-840", Київ-Радар.

Пілот: - Слухаю.

Диспетчер: - "Белавіа-840", надійшла вказівка: вам треба, необхідно повернутися на аеродром вильоту Жуляни. ЗА НЕВИКОНАННЯ БУДЕ ПІДНЯТА БОЙОВА АВІАЦІЯ НА ПЕРЕХОПЛЕННЯ.

Пілот: - А що таке сталося?

Диспетчер: - В ефір не можу передати. "Белавіа-840", після прибуття все дізнаєтеся.

Пілот: - Не зрозумів щось я, це хто передав? Не отримавши відповіді, пілот дублює питання: - "Белавіа-840". Це хто інформацію передав?

Диспетчер: - "Белавіа-840", "Украероцентр".

Пілот: - А яка причина?

Диспетчер: - "Белавіа-840", я отримав вказівки повернути вас на аеродром вильоту.

Пілот: - Жуляни, так?

Диспетчер: - Так точно, Жуляни.

Пілот: - Добре, повертаємося.

Далі в розшифровці наводяться розмови екіпажу в кабіні літака.

- Що за дурниця!

- Маячня якась!

- "Белавіа-840". Ще раз уточніть причину. Тут якась помилка, взагалі незрозуміло, з якої причини.

- Belavia eight four zero turn left, height is one eight zero... follows in Zhuliany runway zero eight.

АТС (аеронавігаційна інформація та управління):

- Heading one eight zero for left zero eight Belavia s seven eight four zero.

Пілот: - Пипець, блін!

АТС: - Belavia eight four zero descent for at level one one zero.

Пілот: - Descent for one one zero eight four zero.

- Check.

Переговори всередині кабіни тривають.

- Б..., не встигли піти, а! Перший раз така дурниця!

- Маячня якась взагалі, блін!

- Власне, могли б уже піти... нерозбірливо... авіація ми вже "лазду" проходимо.

Пілот знову намагається уточнити у диспетчера, в чому причина.

Пілот: - Belavia eight four zero. Ще раз уточніть, що за причина, незрозуміло взагалі.

Диспетчер: - Belavia eight four zero, уточнюємо, зараз... нерозбірливо.

Пілот: - Тут якась помилка, ми уже на два зет, власне ми над Білоруссю.

Пілоти знову обговорюють між собою ситуацію (переговори всередині кабіни).

- Зараз заплутає літак. Почекай, поки не став.

- Блін, ми б пішли вже, блін. Якби ми знали, звичайно. Не, ну перетнули вже все, вони вже... нерозбірливо... ми недоступні.

- Якась нісенітниця, блін!

- Який курс сказав? 180, так?

- Може, між вояками якась там пертурбація, може, щось ще, блін.

- Чи хтось, якийсь пасажир у нас там, який-небудь, швидше за все, блін, ну, швидше за все, через пасажира або щось в багажі.

Найбільш ймовірно, потім відбуваються переговори зі старшим бортпровідником:

- Ну, поки самі нічого не знаємо.

- Та не знаю.

АТС: - Belavia eight four zero do you need hold pattern for descent?

Пілоти:

- А (тривале), уточнили причину? Белавіа вісім чотири нуль.

- Постав Київ.

Диспетчер знову виходить на зв'язок:

- "Белавіа-840", Київ-Радар.

Пілот: - Так.

Диспетчер: - "Белавіа-840", - каже керівник польотів. Інформація про ваше повернення на аеродром Жуляни НАДІЙШЛА ВІД ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИЦТВА. Доповідь більш детальну вам нададуть після посадки.

Пілот: - Зрозуміло, повертаємося.

Диспетчер: - "Белавіа-840", мене цікавить інформація про кількість пасажирів і розрахунковий час посадки.

Пілот: - Зараз ми все уточнимо.

Переговори всередині кабіни:

- Випускай інтерцептори. Акуратно, потихеньку.

- Ну заходь.

Найбільш ймовірно, переговори зі старшим бортпровідником.

- Повертаємося в Жуляни. Ну не знаю, сказали повернутися.

- З технічних причин, я зараз скажу пізніше.

- Скільки у нас пасажирів?

- 136 пасажирів, розрахований приблизно півсотні вісім хвилин.

Диспетчер: - "Белавіа-840", прийняв. Спасибі. Знижуйтесь. Висота шість тисяч футів. Ешелон переходу сто десятий QNH один нуль два дев'ять.

Пілот: - Шість тисяч, один нуль два дев'ять, знижуємося. Дев'ять... вісім чотири нуль, на курсі сто вісімдесят.

Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдана". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень та грошових компенсацій від України.