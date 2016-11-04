Суд заарештував осіб, які обіцяли за хабар працевлаштувати в НАБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, двох зловмисників триматимуть під вартою, третій перебувати під домашнім арештом із можливістю застосування електронного засобу контролю (носінням електронного браслету).

Читайте такожСправу проти прокурора, що намагався за хабар влаштуватися в НАБУ, передали до суду

Напередодні вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 («закінчений замах на заволодіння чужим майном у великому розмірі шляхом обману (шахрайство), підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб»).

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 1 листопада Управління внутрішнього контролю НАБУ спільно з прокурорами САП викрили групу з трьох осіб, які за винагороду у розмірі 10 тис. дол. (близько 260 тис. грн), вводячи в оману, обіцяли кандидату на посаду детектива Бюро сприяння у працевлаштуванні.