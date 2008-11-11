На Луганщині легковик врізався в мікроавтобус: троє загиблих

На Луганщині легковик врізався в мікроавтобус: загинуло троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 10 листопада поблизу селища Фащівка Перевальського району Луганщини, на автошляху Харків – Ростов, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людей, ще 1 людина у стані середньої тяжкості госпіталізована до лікарні.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстрована 131 автоаварія, в яких загинули 23 людини, а 145 людей травмовані.