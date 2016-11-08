Геращенко вимагає перевірити "гастролерів" палацу "Україна"

Зокрема, чи цікавиться воно у орендарів, що запрошують виконавців і знімають залу для їхніх виступів, інформацією, чи ці виконавці не порушували кордонів Украіни і не відвідували незаконно окуповані території.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Прошу керівництво палацу "Україна" надати повну інформацію про тих, чиї виступи заплановано до кінця року і на перший квартал наступного року і чи виконали керівники палацу " Україна" рекомендацію Держприкордонслужби, чи звернулися до орендарів з вимогою надати інформацію про те, чи мали ті чи інші виконавці гастролі в окупованому Криму чи на Донбасі. Думаю, якщо ми таки примусимо всіх ретельно виконувати закон - український гуманітарний і інформаційний простір буде захищено, а тяга до гривні тих, хто дере на собі вишиванки, але закриває очі на порушників , не дозволить українофобам-попсовикам плювати на українські закони. І для цього не треба приймати нові і нові закони, потрібно, нарешті, виконувати ті, що є", - наголосила вона.