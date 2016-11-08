НАБУ затримало екс-чиновника "Електроважмашу": його підозрюють у змові та завданні мільйонних збитків

НАБУ затримало колишнього заступника директора заводу «Електроважмашу», якого підозрюють у завданні збитків на суму 37 млн грн. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначається, що чиновника затримали у Харкові за підозрою у зловживанні "службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки".

«Під час досудового розслідування детективи НАБУ викрили схему, відповідно до якої службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній («прокладок»), в період 2014-2015 років продали електродвигун постійного струму «ПБК 380/80-2.25УХЛ4» фактично за собівартістю (1,39 млн дол) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною до Республіки Казахстан — за суму понад 3 млн дол США», - йдеться у повідомленні.

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У НАБУ підкреслили, що у результаті реалізації злочинного умислу державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину.

Нагадаємо, НАБУ розпочало перевірки електронних декларацій посадовців, які задекларували великі суми готівки, на предмет корупції.

"НАБУ буде перевіряти ці декларації також у випадках, коли ми будемо вважати, що виконуємо функцію запобігання корупції у вищих ешелонах влади", - заявив очільник НАБУ Артем Ситник.

"Якщо будуть якісь заяви, звернення з приводу того, що у певних деклараціях є ознаки незаконного збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних у цю декларацію, ми буде їх перевіряти, і зараз в принципі по багатьом деклараціям ця перевірка вже запущена", - сказав Ситник.

Також він додав, що НАБУ вже почала перевірку діяльності посадовців, які задекларували великі суми готівкових коштів.