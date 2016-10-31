СБУ та ГПУ проводять обшуки у Держрезерві: посадовців агентства підозрюють у змові (фото)

Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що правоохоронці проводять обшуки в рамках розслідування кримінального провадження за фактом завдання державі 257 млн грн збитків при закупівлі дизельного пального.

«Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні, з метою відшукування оригіналів тендерної документації, проводяться слідчі дії - обшуки приміщення Державного агентства резерву України та офісних приміщеннях одного з постачальників пального», - поінформували у ГПУ.

У ГПУ зазначили, що встановлено, що службові особи Держрезерву, за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників пального в Україні, при формуванні запасів нафтопродуктів держави провели завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального у кількості 17 тис. тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає термінам його зберігання. Таким чином посадовці завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

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Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб Держрезерву, що призвели до збитків державі в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні зранку співробітники СБУ та Генеральної прокуратури проводять обшуки у приміщенням Держрезерву.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 серпня запланував провести службове розслідування за фактами неналежного виконання посадових обов'язків керівництвом Держрезерву. Зокрема, йшлося про роботу голови агентства.

Державна аудиторська служба провела перевірку на 26 підприємствах системи державного резерву і виявила порушень на 28 млн грн.